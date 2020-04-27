Пентагон официально опубликовал видео с НЛО разных годов
Минобороны США опубликовало видео с "неопознанными объектами", которые были зафиксированы в разные годы.
Отмечается, что видеозаписи летающих объектов не имеют секретности и были сделаны в период с 2004 по 2015 годы.
В заявлении Пентагона говорится, что, публикуя эти записи, Минобороны подтверждает их подлинность, чтобы избежать мифов об объектах, снятых военными. Ранее эти видеоролики были слиты в сеть и не имели официального подтверждения, отмечает "МИР 24".
Объекты были сняты с военных самолетов, уточняет агентство.
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