Пентагон официально опубликовал видео с НЛО разных годов

Минобороны США опубликовало видео с "неопознанными объектами", которые были зафиксированы в разные годы.

Отмечается, что видеозаписи летающих объектов не имеют секретности и были сделаны в период с 2004 по 2015 годы.

В заявлении Пентагона говорится, что, публикуя эти записи, Минобороны подтверждает их подлинность, чтобы избежать мифов об объектах, снятых военными. Ранее эти видеоролики были слиты в сеть и не имели официального подтверждения, отмечает "МИР 24".

Объекты были сняты с военных самолетов, уточняет агентство.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СшаНЛОПентагон
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