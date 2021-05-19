Российский космонавт рассказал о необычном явлении

По его словам, часто бывают явления, которые на первый взгляд кажутся не соответствующими современному пониманию физических принципов. По словам космонавта, оказывается, что это необычное проявление известных всем физических принципов, знакомых со школы.

Борисенко сообщил, что необычное свечение было «отражением Луны от земной поверхности в хорошую лунную ночь при очень чистой атмосфере».

Каких-либо других необычных явлений космонавт не припомнит.

Ранее «Роскосмос» сообщал о запланированном на 2 июня выходе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос с борта МКС.

