Кикина включена в состав отряда космонавтов для полета на МКС

По его словам, к полету будут готовиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. «Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин должны полететь осенью», - отметил собеседник.

Напомним, Роскосмос в последний раз отобрал женщину в отряд в 2012 году. Ей стала Анна Кикина.

