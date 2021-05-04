Кикина включена в состав отряда космонавтов для полета на МКС

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина попала в состав экипажа для полета на Международную космическую станцию в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В новом отряде космонавтов не будет женщин

По его словам, к полету будут готовиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. «Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин должны полететь осенью», - отметил собеседник.

Напомним, Роскосмос в последний раз отобрал женщину в отряд в 2012 году. Ей стала Анна Кикина.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмосКосмонавтыМКС
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