Российский космонавт намерен судиться из-за оскорблений робота Федора
Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев обратится в суд после оскорбительных постов в адрес российских космонавтов, которые были опубликованы в Twitter-аккаунте робота Федора. Об этом сообщает издание «Подъем».
«Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело», — считает парламентарий.
По словам Самокутяева, в разговоре с ним глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что аккаунт Федора неофициальный, и он был не в курсе, «какая грязь идет» от имени агентства.
Ранее в воскресенье стало известно, что аккаунт FEDOR в Twitter был удален после публикации видео 2014 года и записи робота с намеками о том, что космонавты, которые снимались в ролике в защиту тигров, нетрезвы.
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