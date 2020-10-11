Российский космонавт намерен судиться из-за оскорблений робота Федора

«Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело», — считает парламентарий.

По словам Самокутяева, в разговоре с ним глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что аккаунт Федора неофициальный, и он был не в курсе, «какая грязь идет» от имени агентства.

Ранее в воскресенье стало известно, что аккаунт FEDOR в Twitter был удален после публикации видео 2014 года и записи робота с намеками о том, что космонавты, которые снимались в ролике в защиту тигров, нетрезвы.

