Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС

Командование российскому космонавту передал астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) датчанин Андреас Могенсен. В ходе церемонии Кононеко получил символический ключ от станции.

«Олег, ты сейчас на пути к тысяче дней в космосе. Наверное, нет никого более опытного, чем ты, когда речь идет о Международной космической станции», - обратился Могенсен к Кононенко.

Россиянин будет командовать МКС до конца сентября 2024 года.

В начале марта космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами и российским космонавтом Александром Гребенкиным пристыковался к МКС, напоминает «Радиоточка НСН».

