Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС
Российский космонавт Олег Кононенко стал командиром Международный космической станции (МКС). Трансляция церемонии велась на сайте NASA.
Командование российскому космонавту передал астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) датчанин Андреас Могенсен. В ходе церемонии Кононеко получил символический ключ от станции.
«Олег, ты сейчас на пути к тысяче дней в космосе. Наверное, нет никого более опытного, чем ты, когда речь идет о Международной космической станции», - обратился Могенсен к Кононенко.
Россиянин будет командовать МКС до конца сентября 2024 года.
В начале марта космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами и российским космонавтом Александром Гребенкиным пристыковался к МКС, напоминает «Радиоточка НСН».
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