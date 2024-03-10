Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС

Российский космонавт Олег Кононенко стал командиром Международный космической станции (МКС). Трансляция церемонии велась на сайте NASA.

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Командование российскому космонавту передал астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) датчанин Андреас Могенсен. В ходе церемонии Кононеко получил символический ключ от станции.

«Олег, ты сейчас на пути к тысяче дней в космосе. Наверное, нет никого более опытного, чем ты, когда речь идет о Международной космической станции», - обратился Могенсен к Кононенко.

Россиянин будет командовать МКС до конца сентября 2024 года.

В начале марта космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами и российским космонавтом Александром Гребенкиным пристыковался к МКС, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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