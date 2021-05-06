Российский истребитель сопроводил самолет США над Чукотским морем

Российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух, чтобы предотвратить нарушение границы американским самолетом RC-135 в небе над Чукотским морем, сообщил Национальный центр управления обороной.

МиГ-31 перехватил над Беринговым морем американский самолет-разведчик

В ведомстве отметили, что МиГ-31 подняли в воздух для определения воздушной цели. После этого российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем и вернулся на базу. Военные России не допустили нарушения границ, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что 23 апреля российский истребитель МиГ-31 уже сопровождал RC-135 ВВС США над Тихим океаном.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ГраницаСШАРоссияСамолет
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