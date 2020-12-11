МиГ-31 перехватил над Беринговым морем американский самолет-разведчик

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Беринговым морем стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ), пишет РИА Новости. Там отметили, что МиГ-31 сопровождал воздушное судно, пока оно не удалилось от российской границы.

В центре также добавили, что после разворота американского самолета от границы России МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.