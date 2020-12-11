МиГ-31 перехватил над Беринговым морем американский самолет-разведчик
Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Беринговым морем стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ), пишет РИА Новости. Там отметили, что МиГ-31 сопровождал воздушное судно, пока оно не удалилось от российской границы.
В центре также добавили, что после разворота американского самолета от границы России МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.
Ранее в декабре стало известно, что истребитель РФ Су-30 вылетал на «перехват» самолетов-разведчиков США и Франции над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Национальный центр управления обороной РФ.
По его данным, к российским границам приблизились два самолёта ВВС США и самолет-разведчик ВВС Франции. После сопровождения самолетов истребитель Су-30 вернулся на аэродром базирования. Как уточняется, государственные границы нарушены не были.
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