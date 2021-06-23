Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США вблизи российской границы

Российский истребитель Су-30СМ сопроводил американский самолет-разведчик над Охотским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает РИА Новости.

Отмечается, что российские средства контроля выявили цель, которая приближалась к российской границе над Охотским морем, после чего в воздух подняли истребитель из дежурного состава для сопровождения.

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Объект был определен как американский самолет-разведчик RC-135.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы эсминцем Британии Defender у мыса Фиолент на юго-западном побережье Крыма.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Истребители
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