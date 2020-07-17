Истребители РФ перехватили самолёт-разведчик Норвегии

Истребители Северного флота выполнили сегодня сопровождение над Баренцевым морем самолёта-разведчика Р-3С Orion военно-воздушных сил Норвегии. Об этом информирует Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Норвежский самолет был идентифицирован средствами контроля воздушного пространства РФ. При этом государственную границу он не нарушил. Незванным гостем занялась истребительная авиация объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.

В минувший вторник такой же норвежский самолёт-разведчик уже пытался баражировать вдоль российской границы над Баренцевым морем. Для точной идентификации и перехвата в небо также поднималась истребительная авиация Северного флота.

