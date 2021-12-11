Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» зашел на Филиппины
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Адмирал Пантелеев» совершил заход в филиппинский порт Манила. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Илью Колесникова.
«Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота совершил плановый заход в порт Манила (Республика Филиппины) для пополнения материальных запасов и продовольствия», — подчеркнул Колесников.
Глава отдела информобеспечения пресс-службы сообщил, что после пополнения запасов судно продолжит переход на главную базу ТОФ.
«Адмирал Пантелеев» возвращается в пункт базирования, Владивосток, после участия в первых военно-морских учениях России и стран АСЕАН «ARNEX-2021». Маневры проходили 1-3 декабря в районе острова Ве у берегов Индонезии.
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