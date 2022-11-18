Россия разрабатывает самолет вертикального взлета

В России началось создание первого в стране самолета вертикального взлета и посадки, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчик «Эколибри».

Уже ведутся испытания отдельных систем. Новый лайнер будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки". Отмечается, что воздушное судно должно отчасти занять нишу вертолётов в пассажирских перевозках, в том числе в регионах.

Самолет получит современную отечественную авионику и будет сделан в основном на производимых в России компонентах. В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты.

Лайнер будет иметь дальность до 1200 км, скорость полета – около 270 км/ч.

