Российские ученые создадут робота для работы в открытом космосе

Головной научный институт Роскосмоса Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и оператор российского сегмента Международной космической станции (МКС) ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступили к созданию человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос.

«Работы проводятся в рамках целевой работы "Теледроид" долгосрочной программы целевых работ на Международной космической станции», — рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

Созданием «Теледроида» будет заниматься НПО «Андроидная техника» — разработчики робота «Федора», побывавшего на МКС в 2019 году.

Новый робот будет выглядеть как торс человека без ног, планируется, что перемещение «Теледроида» между модулями обеспечит манипулятор. Робот будет функционировать как аватар, копируя движения находящегося на МКС или в Центре управления полетами оператора в специальном костюме. При этом ряд типовых операций «Теледроид» сможет выполнять самостоятельно.

Ожидается, что все этапы разработки робота завершатся к 2025 году.

