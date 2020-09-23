Источник назвал дату запуска с космодрома «Восточный» в 2020 году
Пуск ракеты-носителя «Союз-2» запланирован на 17 декабря 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.
«Союз» отправится в космос с 36 британскими спутниками связи OneWeb. Этот пуск станет единственным в текущем году вместо запланированных пяти. Пуски отложили из-за банкротства OneWeb и необходимости проведения дополнительных испытаний «Метеора», напоминает агентство.
Ранее во вторник стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» направит на Международную космическую станцию (МКС) человека для съемок художественного фильма. Об этом сообщили в пресс-службе госкопорации.
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