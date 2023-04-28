NASA: все страны-участницы поддержали продление эксплуатации МКС после 2024 года

Продление эксплуатации Международной космической станции после 2024 года поддержали все страны-участницы программы, сообщает NASA.

Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года

Это Россия, Япония, США, Канада и государства Европейского космического агентства. Они поддержали эксплуатацию станции до 2030 года. Россия поддержит продление использования МКС до 2028 года.

Ранее глава NASA обозначил сроки сведения МКС с орбиты, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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