NASA: все страны-участницы поддержали продление эксплуатации МКС после 2024 года
28 апреля 202305:25
Продление эксплуатации Международной космической станции после 2024 года поддержали все страны-участницы программы, сообщает NASA.
Это Россия, Япония, США, Канада и государства Европейского космического агентства. Они поддержали эксплуатацию станции до 2030 года. Россия поддержит продление использования МКС до 2028 года.
Ранее глава NASA обозначил сроки сведения МКС с орбиты, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru