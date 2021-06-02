Российские космонавты начали первый в 2021 году выход в открытый космос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали первый в 2021 году выход в открытый космос. Трансляция с МКС ведется на сайте Роскосмоса.

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Известно, что космонавты открыли люк стыковочного отсека «Поиск» в рамках подготовки к стыковке многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Планируется, что космонавты проведут в открытом космосе 6 часов 50 минут, для Новицкого и Дуброва это будет первый опыт внекорабельной деятельности в их карьере.

Ранее сообщалось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» построит два транспортных пилотируемых корабля «Союз МС» для космических туристов.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмонавтыРоскосмосМКС
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