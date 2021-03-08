Российские космонавты на МКС поздравили женщин с 8 марта

Поздравление с Международным женским днем передали российские космонавты с борта МКС Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Об этом пишет «Свободная пресса».

Космонавты отметили, что весна – это время обновления, пробуждения и расцвета природы, новых надежд. Они пожелали каждой женщине услышать слова любви, почувствовать внимание и заботу близких и наполнить каждый день радостью, счастьем, приятными сюрпризами и семейным теплом.