Российские космонавты на МКС поздравили женщин с 8 марта
Поздравление с Международным женским днем передали российские космонавты с борта МКС Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Об этом пишет «Свободная пресса».
Космонавты отметили, что весна – это время обновления, пробуждения и расцвета природы, новых надежд. Они пожелали каждой женщине услышать слова любви, почувствовать внимание и заботу близких и наполнить каждый день радостью, счастьем, приятными сюрпризами и семейным теплом.
«Вы делаете наш мир лучше и добрее», – сказали космонавты. Их обращение опубликовано Роскосмосом.
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