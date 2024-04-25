Российские космонавты Кононенко и Чуб завершили выход в открытый космос

Кононенко и Чуб вышли в открытый космос в 17:57 по московскому времени. Ожидалось, что они пробудут за бортом станции шесть часов и 36 минут, однако выход продлился на два часа меньше.

Космонавты развернули на поверхности модуля «Наука» малогабаритный радиолокатор и установили аппаратуру «Кварц-М» и «Перспектива-КМ» для экспериментов.

Ранее «Роскосмос» предложил Казахстану продолжить пуски российских ракет-носителей «Протон» с космодрома Байконур после 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

