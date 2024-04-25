Российские космонавты Кононенко и Чуб завершили выход в открытый космос
Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб закрыли люк модуля «Поиск» на Международной космической станции и завершили выход в открытый космос, следует из трансляции на сайте госкорпорации.
Кононенко и Чуб вышли в открытый космос в 17:57 по московскому времени. Ожидалось, что они пробудут за бортом станции шесть часов и 36 минут, однако выход продлился на два часа меньше.
Космонавты развернули на поверхности модуля «Наука» малогабаритный радиолокатор и установили аппаратуру «Кварц-М» и «Перспектива-КМ» для экспериментов.
Ранее «Роскосмос» предложил Казахстану продолжить пуски российских ракет-носителей «Протон» с космодрома Байконур после 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru