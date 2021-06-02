Российские космонавты 2 июня покинут МКС

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, работающие на МКС, 2 июня выйдут в открытый космос на семь часов для подготовки к прибытию нового отечественного модуля «Наука», сообщает «Интерфакс».

Выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на май и сентябрь

Российским членам экипажа станции предстоит заменить панель регулятора расхода жидкости, установить оборудование для экспериментов «Тест» и «Выносливость», а также подключить антенну системы «Курс» на переходном отсеке для обеспечения стыковки «Науки».

Напомним, в рамках запланированных на сентябрь выходов россияне подключат электрические кабели между модулями «Наука» и «Звезда».

Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 18 ноября 2020 года.

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Фото: nasa.gov
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