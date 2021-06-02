Российские космонавты 2 июня покинут МКС

Российским членам экипажа станции предстоит заменить панель регулятора расхода жидкости, установить оборудование для экспериментов «Тест» и «Выносливость», а также подключить антенну системы «Курс» на переходном отсеке для обеспечения стыковки «Науки».

Напомним, в рамках запланированных на сентябрь выходов россияне подключат электрические кабели между модулями «Наука» и «Звезда».

Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 18 ноября 2020 года.

