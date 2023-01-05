Российские и белорусские лётчики проведут совместные лётно-тактические учения

Россия и Белоруссия, в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, продолжают наращивать региональную группировку войск, сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

Шойгу заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» проведёт учения с ракетами «Циркон»

В сообщении говорится, что в республику «продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил России».

В ведомстве отметили, что планируется проведение мероприятий боевого слаживания, а также лётных учений.

«В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и России, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного лётно-тактического учения», — подчеркнули в белорусском Минобороны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения Японии, Южной Кореи и США, проводимые в Японском море, угрожают безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:Военные УченияВКС РФБелоруссияРоссия
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