Российские и белорусские лётчики проведут совместные лётно-тактические учения
Россия и Белоруссия, в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, продолжают наращивать региональную группировку войск, сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.
В сообщении говорится, что в республику «продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил России».
В ведомстве отметили, что планируется проведение мероприятий боевого слаживания, а также лётных учений.
«В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и России, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного лётно-тактического учения», — подчеркнули в белорусском Минобороны.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения Японии, Южной Кореи и США, проводимые в Японском море, угрожают безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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