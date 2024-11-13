«Рособоронэкспорт»: Заключены первые контракты на экспорт истребителей Су-57
«Рособоронэкспорт» заключил первые контракты на поставку российских истребителей пятого поколения Су-57 за рубеж. Об этом заявил глава компании Александр Михеев, сообщает телеканал «Россия».
Он подчеркнул, что вывод таких высокотехнологичных продуктов на международный рынок дает результат для системы военно-технического сотрудничества и оборонной промышленности РФ.
«Экономический эффект один - наше присутствие на рынках. Наши партнеры хотят покупать российское вооружение», - добавил глава «Рособоронэкспорта».
Ранее ВКС получили партию новых самолетов Су-57 и Су-35С, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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