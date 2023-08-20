«Роскосмос» заявил о потере «Луны»-25

В официальном сообщении говорится, что накануне, 19 августа планировалась выдача импульса «для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты»

Связь с «Луной-25» прервалась в 14:57 (мск). Начавшиеся поиски аппарата оказались безрезультатными.



«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», - отмечается в сообщении.



Причины потери «Луны»-25 придется устанавливать межведомственной комиссии, которую формируют специально для этой цели.

Ранее нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту, сообщили в Роскосмосе. Ситуация не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами, уточняет «Радиоточка НСН».