«Роскосмос» заявил о потере «Луны»-25

Корпорация «Роскосмос» заявила о крушении и потери космической миссии «Луна-25». Предположительно, аппарат вышел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны. Причины крушения выяснит межвежомственная комиссия, сообщила госкорпорация.

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В официальном сообщении говорится, что накануне, 19 августа планировалась выдача импульса «для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты»

Связь с «Луной-25» прервалась в 14:57 (мск). Начавшиеся поиски аппарата оказались безрезультатными.

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», - отмечается в сообщении.

Причины потери «Луны»-25 придется устанавливать межведомственной комиссии, которую формируют специально для этой цели.

Ранее нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту, сообщили в Роскосмосе. Ситуация не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами, уточняет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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