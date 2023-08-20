«Роскосмос» заявил о потере «Луны»-25
Корпорация «Роскосмос» заявила о крушении и потери космической миссии «Луна-25». Предположительно, аппарат вышел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны. Причины крушения выяснит межвежомственная комиссия, сообщила госкорпорация.
В официальном сообщении говорится, что накануне, 19 августа планировалась выдача импульса «для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты»
Связь с «Луной-25» прервалась в 14:57 (мск). Начавшиеся поиски аппарата оказались безрезультатными.
«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», - отмечается в сообщении.
Причины потери «Луны»-25 придется устанавливать межведомственной комиссии, которую формируют специально для этой цели.
Ранее нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту, сообщили в Роскосмосе. Ситуация не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами, уточняет «Радиоточка НСН».
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