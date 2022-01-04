Роскосмос запланировал три запуска грузовых кораблей «Прогресс» в 2022 году
Три запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС» запланированы на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Корабли запустят к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур, каждый из них доставит грузы общей массой более 2,5 т, пишет RT.
Так, первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 15 февраля. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-19». Он пробудет в космосе 370 суток.
Еще один корабль — «Прогресс МС-20» — отправится к МКС 3 июня. Третий аппарат, «Прогресс МС-21», запустят 26 октября.
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