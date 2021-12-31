На МКС обнаружены новые проблемы с корпусом и оборудованием

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о новых обнаруженных проблемах с корпусом и оборудованием на МКС. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рогозин упомянул об этом в поздравлении экипажу МКС и пожелала им поскорее «вылечить» эти проблемы, чтобы «дом был уютным».

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые работают на Международной космической станции, отдохнут два дня во время новогодних праздников.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал запустить станцию к Венере к 2030 году.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмосРоскосмосМКС
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