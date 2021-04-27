Космонавт Романенко рассказал, как увлечь детей космосом

Депутат Госдумы, Герой России и летчик-космонавт Роман Романенко предложил заинтересовывать детей естественными науками и техническими специальностями, в том числе космическими, и вовлекать их в ракетно-космические кружки и авиамоделирование. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, занятия в ракетно-космических кружках могут стать полезной альтернативой гаджетам, которым дети сегодня уделяют много времени. Это также поможет им определиться с будущей профессией, потому что среди них могут быть

Ранее Романенко предложил компенсировать московским родителям половину затрат на детский спорт. По его мнению, такая инициатива станет эффективным стимулом к популяризации спорта среди детей и юношей, отметил депутат.

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ФОТО: flickr/Steve Schroeder
ТЕГИ:ДетиРоскосмос
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