Космонавт Романенко рассказал, как увлечь детей космосом
Депутат Госдумы, Герой России и летчик-космонавт Роман Романенко предложил заинтересовывать детей естественными науками и техническими специальностями, в том числе космическими, и вовлекать их в ракетно-космические кружки и авиамоделирование. Об этом он сообщил журналистам.
По его словам, занятия в ракетно-космических кружках могут стать полезной альтернативой гаджетам, которым дети сегодня уделяют много времени. Это также поможет им определиться с будущей профессией, потому что среди них могут быть
Ранее Романенко предложил компенсировать московским родителям половину затрат на детский спорт. По его мнению, такая инициатива станет эффективным стимулом к популяризации спорта среди детей и юношей, отметил депутат.
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