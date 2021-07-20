Роскосмос: Власти США одобрили покупку российских ракетных двигателей
Американское правительство поддержало покупку российских двигателей РД-181М производства «Энергомаш». Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
Отмечается, что одобрен контракт между «Энергомаш» (входит в состав «Роскосмоса») и американской компаний «Орбитал Сайенсиз ЛЛС».
По словам Устименко, это означает, что будут новые запуски американских ракет с российскими «сердцами», что подтверждает прекрасную работу конструкторов и инженеров и дает надежду на восстановление отношений двух стран в этой области.
Ранее экипаж МКС закрыл люк в отсек российского модуля «Звезда», где была обнаружена утечка воздуха. Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности астронавта Сьюзен Хелмс заявила, что, совместно с «Роскосмосом» была создана рабочая группа по поиску причин происшествия.
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