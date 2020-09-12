«Роскосмос» уведет МКС от столкновения с американским «космическим мусором»
«Роскосмос» сообщил о запланированном на 14 сентября с 00:00 до 01:00 (МСК) маневре Международной космической станции МКС, чтобы увести станцию от столкновения со спутником BRICSat-2 США, который превратился в «космический мусор».
Об этом российская корпорация предупредила в Twitter, отметив, что столкновение прогнозируется на 14 сентября в 02:23 (мск)
Отмечается, что вероятность сближения МКС и спутника измеряется в сотых долях процента.
«Роскосмос» напоминает, что коммуникационный экспериментальный спутник BRICSat-2 ВМФ США был поднят на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy, принадлежащей компании SpaceX, в 2019 году
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