«Роскосмос» уведет МКС от столкновения с американским «космическим мусором»

Об этом российская корпорация предупредила в Twitter, отметив, что столкновение прогнозируется на 14 сентября в 02:23 (мск)

Отмечается, что вероятность сближения МКС и спутника измеряется в сотых долях процента.

«Роскосмос» напоминает, что коммуникационный экспериментальный спутник BRICSat-2 ВМФ США был поднят на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy, принадлежащей компании SpaceX, в 2019 году

