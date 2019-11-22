«Роскосмос» сообщил о двух приближающихся к Земле астероидах

Как сообщает «Роскосмос», на космические тела среагировали автоматизированные системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Один из астероидов был зафиксирован на расстоянии между центром Земли в 139 тыс. 410 км, второй – на расстоянии 187 тыс. 791 км.

По данным госкорпорации, это новые космические тела, периодически сближающиеся с Землей. Ранее они не наблюдались.

Отмечается, что подтверждающие наблюдения были получены в американской и британской обсерваториях.



