«Это нечто!» Маск откликнулся на статью Рогозина Forbes о Crew Dragon

Основатель компании SpaceX, предприниматель из США Илон Маск прокомментировал статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша». Она посвящена старту американского пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции, и опубликована в журнале Forbes.

Комментарий на колонку Рогозина разместил в Twitter журналист издания Ars Technica Эрик Бергер. Глава «Роскосмоса», в частности, сравнивает возможность доставлять астронавтов США на орбиту российскими «Союзами» по уникальности с произведениями художников эпохи Возрождения - Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана, передает RT.

Рогозин также пишет, что американцам надо сказать «спасибо» российскому ракетоносителю «Союз», его советским разработчикам и современным инженерам, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль, вместо того, чтобы отпускать шутки после запуска Crew Dragon к МКС.