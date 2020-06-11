«Это нечто!» Маск откликнулся на статью Рогозина Forbes о Crew Dragon

Основатель компании SpaceX, предприниматель из США Илон Маск прокомментировал статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша». Она посвящена старту американского пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции, и опубликована в журнале Forbes.

Комментарий на колонку Рогозина разместил в Twitter журналист издания Ars Technica Эрик Бергер. Глава «Роскосмоса», в частности, сравнивает возможность доставлять астронавтов США на орбиту российскими «Союзами» по уникальности с произведениями художников эпохи Возрождения - Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана, передает RT.

Рогозин также пишет, что американцам надо сказать «спасибо» российскому ракетоносителю «Союз», его советским разработчикам и современным инженерам, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль, вместо того, чтобы отпускать шутки после запуска Crew Dragon к МКС.

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Маск оставил к этой статье комментарий: «Это нечто!». Как отмечает Ura.ru, он при этом отдал должное успешным советским разработкам 80-х годов по кислородно-водородным двигателям, которые позволили его компании отказаться от водородного топлива в пользу смеси метана и жидкого кислорода.

Ранее владелец Space X после успешного запуска Falcon 9 с пилотируемым Crew Dragon откликнулся на более раннюю шутку главы Роскосмоса о том, что без России США будет доставлять космонавтов на МКС с помощью батутов. Во время пресс-конференции Маск заметил, что «батут работает».

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