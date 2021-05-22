Роскосмос применит виртуальную реальность при создании техники
Роскосмос будет применять создаваемый в госкорпорации комплекс виртуальной реальности для производства техники удаленными друг от друга конструкторами. Об этом сообщил директор департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин в беседе с ТАСС.
Как пояснил Шадрин, подобные комплексы могут применяться в разных сферах.
«Например, различные юридические лица, компании и коллективы дистанционно распределенных конструкторов смогут работать с одной и той же 3D-моделью изделия», — рассказал глава департамента.
Кроме того, комплекс виртуальной реальности может использоваться для взаимодействия по направлению робототехники и отображения мультимедийного контента по различным направлениям.
Созданием комплекса занимается отраслевой IT-интегратор Роскосмоса «РК-Цифра». В 2020 году был представлен виртуальный шлем первого поколения «Роскосмос XR - 1», в нынешнем году запланировано создание комплекса «Роскосмос XR - 2».
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