Роскосмос применит виртуальную реальность при создании техники

Роскосмос будет применять создаваемый в госкорпорации комплекс виртуальной реальности для производства техники удаленными друг от друга конструкторами. Об этом сообщил директор департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин в беседе с ТАСС.

Как пояснил Шадрин, подобные комплексы могут применяться в разных сферах.

«Например, различные юридические лица, компании и коллективы дистанционно распределенных конструкторов смогут работать с одной и той же 3D-моделью изделия», — рассказал глава департамента.

Кроме того, комплекс виртуальной реальности может использоваться для взаимодействия по направлению робототехники и отображения мультимедийного контента по различным направлениям.

Созданием комплекса занимается отраслевой IT-интегратор Роскосмоса «РК-Цифра». В 2020 году был представлен виртуальный шлем первого поколения «Роскосмос XR - 1», в нынешнем году запланировано создание комплекса «Роскосмос XR - 2».

