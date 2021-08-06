«Роскосмос» потратит на нанотехнологии более 900 миллионов рублей

Госкорпорация «Роскосмос» планирует потратить более 900 миллионов рублей на прикладные исследования и инновационное проектирование нанотехнологий, наноматериалов и наносистем для изделий ракетно-космической техники, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам, размещённым на сайте госзакупок, до 2025 года в рамках научно-исследовательской работы «Вариация» госкорпорация планирует оценить применимость самозалечивающихся материалов на основе массопереноса в различных конструкциях космических аппаратов.

Кроме того, «Роскосмос» намерен проанализировать различные способы восстановления наногетероструктурных каскадных фотоэлектрических преобразователей, в том числе после радиационного воздействия, а также разработать список требований к установке формирования наноструктурного тонкослойного поглощающего покрытия абсолютно чёрного тела космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

Ранее исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко заявил, что бюджетный полёт российских космонавтов на Луну обойдётся в 400 миллиардов рублей.

