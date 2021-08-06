«Роскосмос» потратит на нанотехнологии более 900 миллионов рублей
Госкорпорация «Роскосмос» планирует потратить более 900 миллионов рублей на прикладные исследования и инновационное проектирование нанотехнологий, наноматериалов и наносистем для изделий ракетно-космической техники, сообщает РИА Новости.
Согласно материалам, размещённым на сайте госзакупок, до 2025 года в рамках научно-исследовательской работы «Вариация» госкорпорация планирует оценить применимость самозалечивающихся материалов на основе массопереноса в различных конструкциях космических аппаратов.
Кроме того, «Роскосмос» намерен проанализировать различные способы восстановления наногетероструктурных каскадных фотоэлектрических преобразователей, в том числе после радиационного воздействия, а также разработать список требований к установке формирования наноструктурного тонкослойного поглощающего покрытия абсолютно чёрного тела космического аппарата дистанционного зондирования Земли.
Ранее исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко заявил, что бюджетный полёт российских космонавтов на Луну обойдётся в 400 миллиардов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- Путин поручил к 2023 году отказаться от учебы в третью смену
- «Роскосмос» потратит на нанотехнологии более 900 миллионов рублей
- Стрелявшего в людей из пневматического оружия задержали в Феодосии
- Российские синхронистки заняли первое место в технической программе групп на Играх в Токио
- Более трёх миллионов человек привились от COVID-19 в Подмосковье
- СМИ: американцы попросили Байдена не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
- СК возбудил уголовное дело после гибели в Турции туристов из Самарской области
- Адвокат прокомментировал видеозапись с признаниями Марцинкевича о его причастности к убийствам
- Российские Ту-22М3 отработали удары по «боевикам» на границе с Афганистаном
- Попова оценила ситуацию с COVID-19 на российских курортах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru