«Роскосмос» построит завод по производству спутников в 2026 году

Отмечается, что направлением стратегии и технической политики станет формирование многоспутниковых группировок и переход от ручной стапельной сборки космических аппаратов к серийному производству с применением автоматизации части производственных процессов.

Для реализации проектов, сообщили в «Роскосмосе», необходимо создать современное производство, основанное на стандартизации, унификации, тиражировании технических решений и новых принципов логистики.

Ранее сообщалось, что запуск первой в истории современной России миссии на Луну перенесли на август. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

