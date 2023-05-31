«Роскосмос» построит завод по производству спутников в 2026 году

Серийное производство спутников наладят на новом заводе, который сдадут в эксплуатацию в 2026 году. Об этом в ходе заседания Совета молодых ученых и специалистов «Роскосмоса» заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, сообщил Telegram-канал «Роскосмос».

Названа дата отправки первой за 50 лет отечественной миссии к Луне

Отмечается, что направлением стратегии и технической политики станет формирование многоспутниковых группировок и переход от ручной стапельной сборки космических аппаратов к серийному производству с применением автоматизации части производственных процессов.

Для реализации проектов, сообщили в «Роскосмосе», необходимо создать современное производство, основанное на стандартизации, унификации, тиражировании технических решений и новых принципов логистики.

Ранее сообщалось, что запуск первой в истории современной России миссии на Луну перенесли на август. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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