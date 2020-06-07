Японские ученые разрабатывают космический спутник-уборщик мусора
Специалисты аэрокосмическом агентстве JAXA (Япония) приступили к разработке «космического дворника», который будет уничтожать мусор в космосе с помощью лазера, сообщает телеканал NHK.
«Утилизация» космических объектов будет происходить посредством облучения. Таким образом планируется уничтожать неисправные технические объекты, токсичные материалы, обломки космических кораблей.
По данным ученых, в космосе насчитывается около 20 тысяч объектов размером более 10 сантиметров, отмечает РИА Новости.
Планируется, что первое техническое испытание японское изобретение пройдет через три года. К разработке аппарата намерены привлечь также компанию SKY Perfect JSAT Corporation и научно-исследовательский институт RIKEN.
Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил о необходимости международного освоения дальнего космоса.
«Я считаю, что человечество обязано этим заниматься, иначе для человеческой цивилизации настанут темные времена. Исходя из этого я уверен, что такие проекты могут быть только международными в силу того, что вопросы освоения дальнего космоса носят общечеловеческий характер, и в силу других причин, связанных с преодолением технологических барьеров на этом пути», — сказал Андрей Ионин.
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