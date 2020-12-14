Роскосмос показал запуск ракеты «Ангара-А5»

Ранее сегодня глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин эмоционально прокомментировал запуск ракеты.

Замглавы комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин сообщил, что с 2014 года это второй пуск «Ангары». Всего их планируется провести шесть, передает РИА ФАН. Депутат отметил, что сегодняшний запуск - это успех, «знак уверенного развития и продвижения космической отрасли в нашем государстве». ПО его словам, ракета полностью создана из российских компонентов.

Вместе с тем руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН рассказал, почему после успешного запуска "Ангары-А5" топ-менеджмент "Роскосмоса" заслужил не награду, а допрос.







