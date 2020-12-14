Роскосмос показал запуск ракеты «Ангара-А5»
Роскосмос показал видео запуска второго испытательного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Пуск произошел сегодня утром с космодрома Плесецк.
Еще больше видео! Еще больше ракурсов!— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 14, 2020
Смотрите новые видеокадры второго испытательного пуска тяжелой ракеты-носителя #Ангара-А5 с космодрома #Плесецк 😎🚀
Видео: @mod_russia pic.twitter.com/Fm7gXFPl31
Ранее сегодня глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин эмоционально прокомментировал запуск ракеты.
Замглавы комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин сообщил, что с 2014 года это второй пуск «Ангары». Всего их планируется провести шесть, передает РИА ФАН. Депутат отметил, что сегодняшний запуск - это успех, «знак уверенного развития и продвижения космической отрасли в нашем государстве». ПО его словам, ракета полностью создана из российских компонентов.
Вместе с тем руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН рассказал, почему после успешного запуска "Ангары-А5" топ-менеджмент "Роскосмоса" заслужил не награду, а допрос.
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