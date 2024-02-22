В NASA выразили желание продолжить сотрудничество с Россией по МКС

США намерены продолжить сотрудничество с Россией по международной космической станции, заявил глава NASA Билл Нельсон в эфире телеканала CNN.

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Он напомнил, что сотрудничество с Россией восходит к 1975 году, миссии «Аполлон-Союз».

«Мы вместе построили космическую станцию, мы управляем ей вместе, но мы хотим, чтобы это продолжалось», — подчеркнул Нельсон.

Ранее США начали разрабатывать план ответа РФ в случае угрозы из космоса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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