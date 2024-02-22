В NASA выразили желание продолжить сотрудничество с Россией по МКС
22 февраля 202418:04
США намерены продолжить сотрудничество с Россией по международной космической станции, заявил глава NASA Билл Нельсон в эфире телеканала CNN.
Он напомнил, что сотрудничество с Россией восходит к 1975 году, миссии «Аполлон-Союз».
«Мы вместе построили космическую станцию, мы управляем ей вместе, но мы хотим, чтобы это продолжалось», — подчеркнул Нельсон.
Ранее США начали разрабатывать план ответа РФ в случае угрозы из космоса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru