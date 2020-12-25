«Роскосмос» подал иск к производителю «Союзов»

Ранее стало известно, что «Роскосмос» выделит 166 миллионов рублей на разработку эскизного проекта ракеты-носителя «Союз-6» с двигателем РД-180, который поставляется в США.

Как ожидается, разработка начнется в январе, а завершится к ноябрю 2021 года.

