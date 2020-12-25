«Роскосмос» подал иск к производителю «Союзов»
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роскосмос» к производителю космических кораблей «Союз», АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.
Госкорпорация требует взыскать с самарской компании более 4,7 миллиарда рублей. К рассмотрению иск пока не принят. Основания исковых требований неизвестны.
РКЦ «Прогресс» производит ракеты-носители «Союз», а также космические аппараты.
Ранее стало известно, что «Роскосмос» выделит 166 миллионов рублей на разработку эскизного проекта ракеты-носителя «Союз-6» с двигателем РД-180, который поставляется в США.
Как ожидается, разработка начнется в январе, а завершится к ноябрю 2021 года.
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