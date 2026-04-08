«Роскосмос» перенёс первый пуск ракеты «Старт-1М»
8 апреля 202616:25
Госкорпорация «Роскосмос» перенесла первый пуск конверсионной ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что о переносе на отраслевом форуме активной молодёжи «Команда будущего» заявил глава отдела многоразовых средств выведения госкорпорации Александр Давыдов.
«Первый пуск запланирован уже в следующем году», — указал он.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что перенос пилотируемых пусков на космодром Восточный придаст дополнительный импульс развитию, пишут «Известия».
Горячие новости
- «Коней на переправе не меняют»: Как Вэнс поможет Орбану остаться у власти
- Плати с комфортом: Иностранным туристам упростят расчёты в России
- В Госдуме заявили, что проигрывают в борьбе с нелегальными букмекерами
- Нарколог рассказал, почему лудоманию нельзя вылечить без врача
- Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня
- Достоевский, Пушкин и Толстой: Какие исторические личности были лудоманами
- В российских школах появится предмет «Духовно-нравственная культура»
- В Мурманской области опровергли сообщения об отставке губернатора Чибиса
- «Как на пластмассе»: Как безопасно открыть мотосезон
- Психолог раскрыла, как должны выглядеть «Добрые игры» в детских садах