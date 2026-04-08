«Роскосмос» перенёс первый пуск ракеты «Старт-1М»

Госкорпорация «Роскосмос» перенесла первый пуск конверсионной ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что о переносе на отраслевом форуме активной молодёжи «Команда будущего» заявил глава отдела многоразовых средств выведения госкорпорации Александр Давыдов.

«Первый пуск запланирован уже в следующем году», — указал он.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что перенос пилотируемых пусков на космодром Восточный придаст дополнительный импульс развитию, пишут «Известия».

Фото: Соцсети/Roscosmos
