«Роскосмос» рассказал о помощи СК в расследовании хищений

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о выявлении многомиллиардных хищений в космической корпорации. «По “Роскосмосу” мы работаем уже лет пять, и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды», — приводит слова главного следователя страны RT.

Ранее о хищениях в «Роскосмосе» и «Ростехе» заявляла Генпрокуратура РФ напоминает Ura.ru. Тогда речь шла о 1,6 миллиарда рублей, выделенных госкорпорациям на разработку нового вооружения.

