Авиация и космос

«Роскосмос» рассказал о помощи СК в расследовании хищений

15 мая17:30

Представители «Роскосмоса» прокомментировали заявление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о многомиллиардных хищениях в корпорации, сообщает РИА Новости. По словам представителя пресс-службы, речь идёт о материалах и делах прошлых лет. Кроме того, отмечается, что «Роскосмос» оказывает помощь ведомству в расследовании дел, а также сам инициирует проверки.

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Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о выявлении многомиллиардных хищений в космической корпорации. «По “Роскосмосу” мы работаем уже лет пять, и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды», — приводит слова главного следователя страны RT.

Ранее о хищениях в «Роскосмосе» и «Ростехе» заявляла Генпрокуратура РФ напоминает Ura.ru. Тогда речь шла о 1,6 миллиарда рублей, выделенных госкорпорациям на разработку нового вооружения. 

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ФОТО: www.federalspace.ru
ТЕГИ:РоскосмосХищенияАлександр Бастрыкин

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