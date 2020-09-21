«Роскосмос» оценил вероятность падения на Землю частей спутника «Монитор-Э»
Спутник «Монитор-Э» сгорит в атмосфере 22 сентября, падение его частей на Землю маловероятно. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», подчеркнув, что этот космический аппарат не функционирует и относится к категории космического мусора.
Ранее стало известно, что в период с 03:18 до 10:26 по московскому времени «Монитор-Э1» должен войти в плотные слои атмосферы. Об этом говорят данные Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Спутник со стартовой массой 750 килограммов был выведен на орбиту в августе 2005 года с космодрома Плесецк. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы. «Монитор-Э» прекратил работу в 2011 году.
Между тем, ранее российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в Twitter видео, на котором заметны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. В комментариях к нему Вагнер отметил, что они движутся параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.
Космонавт задался вопросом о том, что это может быть: метеоры, спутники или что-то другое. Он рассказал, что соответствующая информация доведена до руководства госкорпорации «Роскосмос». Материалы переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН для анализа, отмечает РИА ФАН.
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