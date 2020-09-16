Китайская ракета смогла вывести в космос 9 спутников
Китайская ракета-носитель CZ-11 во вторник 15 сентября смогла вывести с морской станции в космос 9 аппаратов, которые будут использоваться для съемки поверхности Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское агентство "Синьхуа".
Спутники дистанционного зондирования земли были отправлены из Желтого моря. Аппараты предназначены как для фото (шесть спутников, способные к гиперспектральной фотографии), так и для видеосъемки (три спутника обладают оптической аппаратурой, также один из них принадлежит государственному телевидению КНР).
Агентство отметило, что это уже 346-й запуск ракет-носителей данной серии, окончившийся удачно. Спутники должны фиксировать изображения Земли в высоком качестве, чтобы данные могли послужить для оценки состояния государственных территорий.
Правительство планирует использовать полученные изображения для планирования застройки, оценки экологической ситуации, а также в случае ликвидации пожаров и других стихийных катастроф.
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