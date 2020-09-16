Китайская ракета смогла вывести в космос 9 спутников

Китайская ракета-носитель CZ-11 во вторник 15 сентября смогла вывести с морской станции в космос 9 аппаратов, которые будут использоваться для съемки поверхности Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское агентство "Синьхуа".

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Спутники дистанционного зондирования земли были отправлены из Желтого моря. Аппараты предназначены как для фото (шесть спутников, способные к гиперспектральной фотографии), так и для видеосъемки (три спутника обладают оптической аппаратурой, также один из них принадлежит государственному телевидению КНР).

Агентство отметило, что это уже 346-й запуск ракет-носителей данной серии, окончившийся удачно. Спутники должны фиксировать изображения Земли в высоком качестве, чтобы данные могли послужить для оценки состояния государственных территорий.

Правительство планирует использовать полученные изображения для планирования застройки, оценки экологической ситуации, а также в случае ликвидации пожаров и других стихийных катастроф.

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Фото: roscosmos.ru
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