Китайская ракета смогла вывести в космос 9 спутников

Спутники дистанционного зондирования земли были отправлены из Желтого моря. Аппараты предназначены как для фото (шесть спутников, способные к гиперспектральной фотографии), так и для видеосъемки (три спутника обладают оптической аппаратурой, также один из них принадлежит государственному телевидению КНР).

Агентство отметило, что это уже 346-й запуск ракет-носителей данной серии, окончившийся удачно. Спутники должны фиксировать изображения Земли в высоком качестве, чтобы данные могли послужить для оценки состояния государственных территорий.

Правительство планирует использовать полученные изображения для планирования застройки, оценки экологической ситуации, а также в случае ликвидации пожаров и других стихийных катастроф.

