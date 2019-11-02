«Роскосмос» отказался от контракта на первую ракету «Ангара»

«Роскосмос» расторг с Центром Хруничева ранее заключенный контракт на производство первой для госкорпорации ракеты «Ангара-1.2», сообщает РИА Новости.

Контракт на производство ракеты между «Роскосмосом» и Центром Хруничева был заключен 25 июля. Планировалось, что ракета будет произведена к 15 октября 2021 года.

Контракт по инициативе госкорпорации был расторгнут 30 октября, отмечает RT. Причина отказа от сделки не известна.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о невозможности бесконечно эксплуатировать Международную космическую станцию.

