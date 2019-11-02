«Роскосмос» отказался от контракта на первую ракету «Ангара»
«Роскосмос» расторг с Центром Хруничева ранее заключенный контракт на производство первой для госкорпорации ракеты «Ангара-1.2», сообщает РИА Новости.
Контракт на производство ракеты между «Роскосмосом» и Центром Хруничева был заключен 25 июля. Планировалось, что ракета будет произведена к 15 октября 2021 года.
Контракт по инициативе госкорпорации был расторгнут 30 октября, отмечает RT. Причина отказа от сделки не известна.
Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о невозможности бесконечно эксплуатировать Международную космическую станцию.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Роскосмос» отказался от контракта на первую ракету «Ангара»
- Стали известны подробности взрыва танкера в Находке
- На Украине хотят создать ракеты для уничтожения российских АЭС
- Уголовное дело против Кличко возбуждено на Украине
- WP: Россия - не единственная угроза выборам США в 2020 году