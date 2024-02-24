Роскосмос: Орбиту МКС подняли на три километра

«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25" и приземления "Союза МС-24", запланированных на весну 2024 года», — отметили в госкорпорации.

Орбиту МКС увеличила двигательная установка корабля «Прогресс МС-26», пристыкованного к модулю «Звезда» отечественного сегмента станции. Установка была включена в 03:21 мск, по предварительным данным, она проработала свыше 1050 секунд, в результате средняя высота орбиты увеличилась до 418,72 км.

Планируется, что запуск «Союза МС-25» произойдет 21 марта с космодрома «Байконур», при этом «Союз МС-24» должен вернуться на Землю 2 апреля.

В декабре орбиту МКС подняли на 3,2 км.

