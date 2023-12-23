Роскосмос: Орбиту МКС подняли на 3,2 км
Орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения грядущей пересменки космических кораблей «Союз». Об этом сообщает Роскосмос.
Пересменка пилотируемых «Союзов» запланирована на весну 2024 года.
По данным Роскосмоса, орбита МКС была скорректирована в 04:55 мск.
«Включились двигатели "Прогресса МС-24", проработали 1131,85 секунд и выдали импульс величиной 1,84 м/с. После маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 3,2 км и составила 417,7 км над поверхностью Земли», — указали в госкорпорации.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен и специалист от Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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