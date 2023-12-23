Роскосмос: Орбиту МКС подняли на 3,2 км

Пересменка пилотируемых «Союзов» запланирована на весну 2024 года.

По данным Роскосмоса, орбита МКС была скорректирована в 04:55 мск.

«Включились двигатели "Прогресса МС-24", проработали 1131,85 секунд и выдали импульс величиной 1,84 м/с. После маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 3,2 км и составила 417,7 км над поверхностью Земли», — указали в госкорпорации.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен и специалист от Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

