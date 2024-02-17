Грузовик «Прогресс МС-26» пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к модулю «Звезда» на Международной космической станции. Трансляцию ведет Роскосмос.
В четверг ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом» стартовала с космодрома Байконур, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Планировалось, что корабль пристыкуется к МКС в 09:12 мск 17 февраля.
Грузовик доставил на космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование, топливо, одежду, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства.
Ранее в службе психологической поддержки космонавтов сообщали, что «Прогресс МС-26» доставит на МКС шоколадные конфеты специально для командира отряда космонавтов Олега Кононенко, а также подарок от семьи для космонавта Николая Чуба.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru