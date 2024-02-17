Грузовик «Прогресс МС-26» пристыковался к МКС

В четверг ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом» стартовала с космодрома Байконур, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Планировалось, что корабль пристыкуется к МКС в 09:12 мск 17 февраля.

Грузовик доставил на космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование, топливо, одежду, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства.

Ранее в службе психологической поддержки космонавтов сообщали, что «Прогресс МС-26» доставит на МКС шоколадные конфеты специально для командира отряда космонавтов Олега Кононенко, а также подарок от семьи для космонавта Николая Чуба.

