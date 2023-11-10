«Прогресс МС-24» предотвратил столкновение МКС с космическим мусором
Грузовой корабль «Прогресс МС-24» выполнил операцию по уводу Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором. Об сообщает государственная корпорация «Роскосмос».
Для придания дополнительно импульса МКС двигатели космического грузовика были активированы в 18:07 по московскому времени и проработали 316,5 секунды. В результате технических манипуляций высота орбиты станции стала выше на 900 метров.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 26 октября российские космонавты, которые сейчас работают на МКС, Олег Кононенко и Николай Чуб выполнили очередной успешный выход в открытый космос. Он продолжался около 8 часов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru