«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»

Космический корабль «Союз МС – 11» не переходил на резервный коллектор, посадка прошла штатно, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», опровергнув ранее обнародованные сообщения в СМИ о том, что с кораблём произошла «нештатная ситуация».

В компании уточнили, что резервный коллектор был подготовлен к использованию на случай необходимости, но уже после полного выполнения задач посадки экипажа, сообщает RT.