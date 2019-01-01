Авиация и космос

«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»

25 июня12:03

Космический корабль «Союз МС – 11» не переходил на резервный коллектор, посадка прошла штатно, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», опровергнув ранее обнародованные сообщения в СМИ о том, что с кораблём произошла «нештатная ситуация».

В компании уточнили, что резервный коллектор был подготовлен к использованию на случай необходимости, но уже после полного выполнения задач посадки экипажа, сообщает RT.

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Экипаж "Союза" совершил посадку 25 июня в 148 километрах от города Жезказган в Казахстане. На борту находись россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак, пишут «Дни.ру».

Ранее НСН рассказала, что в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов заявил, что в этот раз планируется отобрать в отряд врачей, летчиков и инженеров. Он пояснил, что набор продлится два года, в общей сложности из всех кандидатов будет отобрано от четырех до шести человек. Ранее в «Роскосмосе» заявили, что корпорация будет проводить наборы чаще, но «набирать меньше».

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ТЕГИ:РоскосмосКосмический КорабльДмитрий Рогозин