Глава Роскосмоса: Спутник следующего поколения «Глонасс-К2» будет запущен в августе

В августе запустят спутник следующего поколения «Глонасс-К2», сообщил президенту России Владимиру Путину глава Роскосмоса Юрий Борисов.

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По его словам, в российской орбитальной группировке на сегодняшний день 225 спутников. Борисов отметил, что Россия успешно нарастила количество аппаратов за последние полгода.

К 2032 году планируется завершить формирование Российской орбитальной станции, заявил Борисов.

Борисов рассказал о предложении странам Африки поучаствовать в работе Российской орбитальной станции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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