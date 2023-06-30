Глава Роскосмоса: Спутник следующего поколения «Глонасс-К2» будет запущен в августе
30 июня 202320:10
В августе запустят спутник следующего поколения «Глонасс-К2», сообщил президенту России Владимиру Путину глава Роскосмоса Юрий Борисов.
По его словам, в российской орбитальной группировке на сегодняшний день 225 спутников. Борисов отметил, что Россия успешно нарастила количество аппаратов за последние полгода.
К 2032 году планируется завершить формирование Российской орбитальной станции, заявил Борисов.
Борисов рассказал о предложении странам Африки поучаствовать в работе Российской орбитальной станции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: «Севилья» выставила на трансфер всех игроков из-за долгов
- Белый дом: США не обсуждает публично места размещения своего ядерного оружия
- Глава Роскосмоса: Спутник следующего поколения «Глонасс-К2» будет запущен в августе
- Михалков заявил о катастрофической нехватке сильных сценаристов в России
- СМИ: беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую область
- На Украине ждут поставку истребителей F-16 в течение двух месяцев
- Белый дом: Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине
- Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана
- Mash: 116 сбежавших из России во время мятежа россиян попросили МИД вернуть их домой
- Медведев: беспорядки во Франции обусловлены миграционной политикой ЕС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru