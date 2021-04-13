«Роскосмос» не исключает экстренную отправку в космос сварщиков

По его словам, кинопроект даст возможность в случае необходимости отправлять в космос различных специалистов. «Представьте себе, когда может разыграться какая-то нештатная ситуация. И мы должны срочно отправить какого-то специалиста, биолога, астронома, физика, сварщика... Сварщика!.. А для того, чтобы он там справился со своей задачей, надо его оперативно подготовить. Это будет реальный эксперимент», - заявил глава госкорпорации.

При этом на вопрос о том, зачем в космосе сварщик, Рогозин ответил, что «пригодится».

Напомним, на главную роль в российской кинокартине, которая будет сниматься в космосе, претендовали около 3 тысяч девушек, при этом в финал попали только 20 из них.

Рабочее название картины - «Вызов».

