«Роскосмос» не исключает экстренную отправку в космос сварщиков
Эксперимент по съемке фильма на МКС позволит разработать ускоренную программу подготовки к космическому полету, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант».
По его словам, кинопроект даст возможность в случае необходимости отправлять в космос различных специалистов. «Представьте себе, когда может разыграться какая-то нештатная ситуация. И мы должны срочно отправить какого-то специалиста, биолога, астронома, физика, сварщика... Сварщика!.. А для того, чтобы он там справился со своей задачей, надо его оперативно подготовить. Это будет реальный эксперимент», - заявил глава госкорпорации.
При этом на вопрос о том, зачем в космосе сварщик, Рогозин ответил, что «пригодится».
Напомним, на главную роль в российской кинокартине, которая будет сниматься в космосе, претендовали около 3 тысяч девушек, при этом в финал попали только 20 из них.
Рабочее название картины - «Вызов».
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