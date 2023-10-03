«Роскосмос» назвал причину аварии станции «Луна-25»

Наиболее вероятная причина аварии станции «Луна-25» - в том, что блок измерения угловых скоростей (БИУС-Л) неправильно определил, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы». Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

По ее данным, в результате это не позволило зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигателей.