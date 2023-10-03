«Роскосмос» назвал причину аварии станции «Луна-25»

Наиболее вероятная причина аварии станции «Луна-25» - в том, что блок измерения угловых скоростей (БИУС-Л) неправильно определил, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы». Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

По ее данным, в результате это не позволило зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигателей.

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Отмечается, что межведомственная комиссия по выявлению причин неудачной миссии к Луне уже завершает работу. Специалисты сформировали рекомендации по работе для того, чтобы не допустить в дальнейшем повторения допущенных ошибок.

Ракета «Союз 2.1б» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. 16 августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Однако 20 августа «Роскосмос» сообщил, что «Луна-25» врезалась в поверхность Луны и разбилась.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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