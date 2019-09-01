«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей

США нанесли авиаудар по зоне деэскалации Идлиб в Сирии

В Техасе при стрельбе погибли пять человек и больше 20 ранены

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