«Роскосмос»: «Луна-25» разбилась из-за неисправного акселерометра
Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» потерпела крушение по причине того, что акселерометры не включились вовремя. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, пишет РИА Новости.
«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает об изменении скорости», - объяснил он.
Специалисты изучают 11 возможных причин возникновения неисправности. Проверка завершится до конца сентября, уточнил Борисов.
Как сообщает «Радиоточка НСН», ракета-носитель «Союз-2.1а» 15 сентября стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос»: «Луна-25» разбилась из-за неисправного акселерометра
- СМИ: российские военные сбили разведывательный дрон в Харьковской области
- На Кубани выявили еще три очага африканской чумы свиней
- Журналист Никсон осудил решение Киева направить солдат на минные поля
- «Динамо» упустило победу в матче против «Пари НН»
- В Тюменской области учительница уволилась из-за откровенных фото
- В Сочи и Краснодаре отменили концерты Игоря Николаева
- Умер художник Фернандо Ботеро
- Опрос: более трети россиян обновляют смартфон раз в 2-2,5 года
- Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru