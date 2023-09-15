«Роскосмос»: «Луна-25» разбилась из-за неисправного акселерометра

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» потерпела крушение по причине того, что акселерометры не включились вовремя. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, пишет РИА Новости.

Появилось фото кратера в месте вероятного падения станции «Луна-25»

«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает об изменении скорости», - объяснил он.

Специалисты изучают 11 возможных причин возникновения неисправности. Проверка завершится до конца сентября, уточнил Борисов.

Как сообщает «Радиоточка НСН», ракета-носитель «Союз-2.1а» 15 сентября стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур.

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ФОТО: РИА Новости
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